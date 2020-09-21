Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT.

«Аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием», — уточнил специалист.

Также Караулов отметил, что российская вакцина «Спутник V» позволит определить обоснованные критерии грядущей вакцинации и группы риска.

17 сентября в России на этапе доклинических испытаний и первой фазы клинических исследований доказали безопасность второй вакцины от коронавируса, разработанной центром «Вектор» Роспотребнадзора. Ранее заведующий лабораторией государственного научного центра вирусологии и биотехнологии центра Ильназ Иматдинов сообщил, что после повторной вакцинации препаратом «Вектора» у всех добровольцев выработались антитела требуемого уровня. По словам Иматдинова, первую партию вакцины от коронавируса планируется выпустить в ноябре, после регистрации препарата.

О регистрации в России первой в мире вакцины 11 августа объявил президент Владимир Путин, производство «Спутник V» запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.