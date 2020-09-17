В России доказали безопасность второй вакцины от коронавируса

В России на этапе доклинических испытаний и первой фазы клинических исследований доказали безопасность второй вакцины от коронавируса. Об этом заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа разработавшего препарат центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков, передает ТАСС в четверг, 17 сентября.

По его словам, действие вакцины было изучено примерно на 1,5 тысячи животных, среди которых — мыши, крысы, морские свинки и другие. «Далее безвредность вакцины проверяется в первой фазе клинических исследований. Эти исследования уже завершены и показывают полную безопасность созданной нами вакцины», — отметил Рыжиков.

Ранее заведующий лабораторией государственного научного центра вирусологии и биотехнологии центра Ильназ Иматдинов сообщил, что после повторной вакцинации препаратом центра «Вектор» у всех добровольцев выработались антитела требуемого уровня. По словам Иматдинова, первую партию вакцины от коронавируса планируется выпустить в ноябре, после регистрации препарата.

Препарат центра «Вектор» стал второй разработанной в России вакциной от коронавируса. О регистрации в России первой в мире вакцины 11 августа объявил президент Владимир Путин, производство «Спутник V» запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.