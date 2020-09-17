Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России

В России за сутки выявили 5762 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах. Такое число назвал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в четверг, 17 сентября.

Большинство из них зафиксировано в Москве (730), Санкт-Петербурге (211) и Московской области (177). За последние 24 часа умерли 144 пациента с коронавирусной инфекцией. За весь период зафиксирован 19 061 летальный исход.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 085 281 случай коронавируса в 85 регионах.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 под названием «Спутник V». Прививки уже сделали ряд государственных чиновников, в частности мэр Москвы Сергей Собянин. Более 50 стран выразили заинтересованность в российском препарате. Всего в настоящий момент российскими учеными разрабатывается 26 вариантов вакцины от коронавируса. Так, после повторной вакцинации препаратом от центра «Вектор» у всех добровольцев выработались антитела требуемого уровня. В испытаниях данной вакцины решили принять участие депутаты Госдумы.

Ранее Собянин отрицательно ответил на вопрос о целесообразности возвращения ограничений. По его словам, ситуация останется управляемой не только в ближайшие недели, но и месяцы. Кроме того, по его словам, в Москве свободно около 60 процентов коек для больных COVID-19.