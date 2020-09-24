Частные российские клиники и аптеки остались без популярной вакцины

Россияне не смогут получить одну из самых популярных вакцин от гриппа по программе добровольного медицинского страхования (ДМС). Без препарата остались частные российские клиники и аптеки, пишет РБК.

Речь идет о четырехвалентной вакцине «Ультрикс Квадри». Этим летом частные клиники оставили заявки на бронирование десятков тысяч доз прививок, однако сейчас производитель выполняет государственный заказ, и до конца октября препарата не будет в коммерческом медицинском секторе.

Некоторые заказчики получили вакцину, но в ограниченном количестве. Например, партнерам «АльфаСтрахования» прислали примерно треть от нужных объемов. Препарат не передали организациям, сотрудничающим с ВСК, «РЕСО-Гарантия» и «Ренессанс страхование». Его нет в клиниках «Мать и дитя», Европейский медицинский центр, «Семейный доктор», «Будь здоров». Эти учреждения пользуются вакцинами «Совигрипп» и «Гриппол плюс». В рознице товара нет в аптечных сетях «36,6», «Ригла», «Магнит Аптека» и у компаний, представленных в аптечном агрегаторе «Мегаптека.ру».

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что вакцинацию от гриппа уже прошли 1,5 миллиона жителей столицы. Прививки делают бесплатно в государственных поликлиниках.

На закупку вакцины против гриппа в этом году правительство выделило 4,1 миллиарда рублей.