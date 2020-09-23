Вакцинацию против гриппа прошли около 1,5 миллиона жителей Москвы

Масштабная программа вакцинации против гриппа в Москве стартовала 1 сентября. За первые три недели прививку сделали уже около 1,5 миллиона человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Первые три недели программы по вакцинации от гриппа показали хороший результат. В этом году защититься от гриппа особенно важно. Приятно видеть, что многие это понимают и активно идут на вакцинацию. Ведь это простой, эффективный и безопасный способ не допустить заболевания», — сообщила вице-мэр.

Вакцинация проводится во всех поликлиниках, для этого понадобится паспорт и московский полис ОМС. Также любой человек старше 18 лет может сделать прививку в мобильных пунктах вне зависимости от места регистрации при предъявлении паспорта. Беременные могут сделать прививку только в поликлиниках. Жители младше 18 лет — в детских поликлиниках, детских садах, школах и колледжах.

Перед прививкой проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания, а после прививки выдает сертификат и дает устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут.

Узнать место и время работы прививочных пунктов, а также другую подробную информацию о вакцинации от гриппа, можно на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Вакцинация — самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его осложнений. Защитный эффект от прививки проявляется через две недели после введения вакцины и длится около года. Все вакцины являются инактивированными, то есть не содержат живого вируса и не могут привести к заболеваниям. За последние годы в Москве не было зафиксировано ни одного случая тяжелых осложнений от гриппа среди тех, кто сделал прививку.