В Москве дистанционно пройдет детский чемпионат профмастерства KidSkills

В Москве пройдет детский чемпионат профессионального мастерства KidSkills. Прием заявок уже стартовал. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Для юных обучающихся столицы участие в Московском детском чемпионате KidSkills — это уникальная возможность познакомиться с большим количеством интересных и перспективных профессий. Это не просто соревнования по профессиональному мастерству, а программа эффективной ранней профориентации. Она уже с детства помогает закладывать основы важнейших профессиональных умений и навыков SoftSkills, которые пригодятся в будущем», — рассказала вице-мэр. По ее словам, в чемпионате примут участие команды из трех человек: двух конкурсантов и одного наставника.

До 30 сентября наставник команды регистрируется и подает заявку на участие. До 8 октября включительно команды выполняют дистанционное конкурсное задание, размещенное на сайте чемпионата. Оценка работ экспертами будет производиться с 9 по 23 октября.

Второй этап — полуфинал чемпионата — пройдет с 29 октября по 12 ноября.

Заключительным этапом Московского детского чемпионата по профессиональному мастерству KidSkills станет финал, в рамках него дети будут соревноваться с 18 ноября по 18 декабря. Участники будут выполнять задания в дистанционно-очном формате на площадках своих школ, где проходят обучение.

У всех наставников и конкурсантов Московского детского чемпионата KidSkills есть уникальная возможность пройти онлайн-программу бесплатной предчемпионатной подготовки к соревнованиям. Опытные эксперты познакомят участников программы с порядком проведения, расскажут об умениях и навыках, необходимых для успешного выступления, и подробно разберут каждый из модулей конкурсного задания Московского детского чемпионата KidSkills.

Московский детский чемпионат KidSkills стартовал в Москве в 2018 году — на первом детском чемпионате было представлено 5 компетенций. В 2019 году количество компетенций выросло до 10, а в этом году на соревнованиях KidSkills в возрастных категориях 6-7 и 8-9 лет будет представлено более 20 компетенций, например, «Технология моды», «Сити-фермерство», «Поварское дело», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» и другие. Чемпионат проводится среди дошкольников и учеников начальных классов в возрасте от 6 до 9 лет. В ходе подготовки и участия в чемпионате каждый юный конкурсант познакомится с различными профессиями и освоит интересный для него профессиональный навык.