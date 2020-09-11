Свыше 1400 заявок подали выпускники Москвы на стажировку в Комплексе соцразвития

10 сентября 2020 года завершился прием заявок на оплачиваемые стажировки в учреждениях Комплекса социального развития правительства Москвы. Стать участниками проекта «Москва — добрый город» захотели свыше 1400 выпускников столичных вузов и колледжей. Самыми популярными среди 11 направлений стажировок стали работа в PR-службах, в учреждениях образовательной сферы, в центрах занятости и в МФЦ. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Отборочный этап стажировок "Москва — добрый город" показал, насколько молодым специалистам интересна работа в социальной сфере. Стать частью Комплекса социального развития захотели более 1400 выпускников. Таким образом, конкурс составляет почти 3 человека на место. Зачастую молодые люди сталкиваются с проблемой трудоустройства сразу после окончания учебного заведения, а стажировка в наших учреждениях поможет им начать карьеру. Молодые специалисты активно подавали заявки на стажировки в сфере PR и образования. Также много желающих попробовать себя в центрах занятости и в центрах госуслуг "Мои документы"», — отметила вице-мэр.

Около 73 процентов подавших заявки имеют высшее образование, еще у 27 процентов — среднее профессиональное. Больше всего среди кандидатов выпускников Московского государственного университета имени Ломоносова, Московского государственного педагогического университета, Российского университета дружбы народов и Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Почти 17 процентов будущих стажеров занимаются научной деятельностью или имеют публикации в научных изданиях. А 31 процент имеют опыт волонтерской или общественной деятельности.

С 10 по 20 сентября 2020 года все выпускники, подавшие заявки на участие в проекте и подходящие по формальным признакам, пройдут предварительное тестирование и собеседование. В итоге 500 лучших кандидатов с 1 октября приступят к стажировке в выбранных учреждениях, которая продлится до конца декабря 2020 года.

Стажеры будут работать по гибкому графику 20 часов в неделю. За работу они получат зарплату в размере 20195 рублей до вычета налогов. Лучшим стажерам будет предложено трудоустроиться в штат. Подробнее о проекте стажировок «Москва — добрый город» — на сайте Комплекса социального развития города Москвы.