IT-направление стало в два раза популярнее у московских школьников

В этом году 6,5 тысячи девятиклассников приняли участие в дистанционном тестировании для зачисления в IT-классы. Всего же по итогам конкурсных испытаний в десятые предпрофессиональные классы по этому направлению, по сравнению с прошлым годом, было зачислено в два раза больше учеников. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сегодня у столичных старшеклассников есть уникальная возможность освоить профессии будущего в IT-сфере уже со школьной скамьи: с прошлого учебного года в городе начали свою работу предпрофессиональные IT-классы, обучение в которых рассчитано на два года.

«Информационные технологии становятся всё более популярным направлением среди московских школьников. В 2020 году количество желающих поступить на новое направление предпрофессионального образования побило все рекорды — более 6,5 тысячи девятиклассников приняли участие в дистанционном тестировании. В этом году в десятые классы проекта зачислено более 1900 московских школьников — это в два раза больше, чем в прошлом году. Общее же количество учащихся в IT-классах стало втрое больше — на сегодняшний день в них обучаются почти три тысячи ребят», — рассказала вице-мэр.

Число школ-участников проекта к 1 сентября 2020 года также увеличилось в два раза — если в прошлом году их было 35, то сегодня в нем участвуют уже 67 образовательных организаций столицы.

Напомним, что реализация проекта Департамента образования и науки города Москвы «IT-класс в московской школе» позволяет создать условия для развития предпрофессионального образования в области информационных технологий, помогает старшеклассникам столицы сделать осознанный выбор будущей профессии, а вузам и IT-компаниям — создать платформу для подготовки грамотных высокооплачиваемых специалистов, востребованных в городе.

Обучение в IT-классах проходит по шести направлениям: «Большие данные», «Робототехника», «Технологии связи», «Моделирование и прототипирование», «Информационная безопасность», «Программирование».

Проект реализуется совместно с девятью российскими вузами — лидерами в подготовке IT-специалистов: Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом ИТМО, Московским педагогическим государственным университетом,

Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана, Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики», Московским инженерно-физическим институтом, Московским физико-техническим институтом, Московским государственным технологическим университетом «СТАНКИН», Московским политехническим университетом и МИРЭА — Российским технологическим университетом.

Учащиеся IT-классов принимают участие в различных мероприятиях, организованных партнерами проекта. В течение учебного года ребята посещают различные мастер-классы, экскурсии, лекции и семинары, в ходе которых представители компаний, работающих в сфере высокотехнологичных отраслей, а также Департамента информационных технологий города Москвы рассказывают школьникам об особенностях новейших технологий, развитии IT и на практике показывают, как город использует те или иные технологии для улучшения качества жизни.