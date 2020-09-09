Прививку от гриппа в первую неделю вакцинации сделали более 350 тысяч москвичей

Более 350 тысяч москвичей сделали прививки за первую неделю масштабной вакцинации против гриппа. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего за одну неделю программы по вакцинации прививку от гриппа сделали более 350 тысяч москвичей. Для первой недели прививочной кампании — это очень хороший показатель. Все больше москвичей понимают необходимость пройти вакцинацию, особенно в такой нетипичный год», — отметила Анастасия Ракова.

Бесплатно сделать прививку от гриппа горожане могут в городских поликлиниках и 54 мобильных пунктах вакцинации у 36 станции метро, двух станций МЦК, двух железнодорожных станций и в четырех центрах госуслуг «Мои Документы». По два мобильных пункта для удобства москвичей работают у станций метро: «Речной вокзал», «Алтуфьево», «Семеновская», «Перово», «Митино», «Юго-Западная», «Киевская», «Солнцево», «ВДНХ», а также возле железнодорожной станции Крюково.

За выходные, когда Москва отмечала 873-й день рождения, более 115 тысяч горожан привились от гриппа. Это в два раза больше, чем во время праздников в прошлом году.

«Мы проводим мобильную вакцинацию пятый год подряд, и с каждым годом к ней растет интерес среди населения. За неделю там сделали прививку более 47 тысяч человек. В связи с повышенным спросом мы даже открыли 10 дополнительных пунктов мобильной вакцинации. Это быстро и удобно, а процедура ничем не отличается от той, которая проводится в поликлинике», — добавила вице-мэр.

Масштабная прививочная компания стартовала 1 сентября. Вакцинация проводится во всех поликлиниках, для этого понадобится паспорт и московский полис ОМС.

Прививку в мобильных пунктах может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации при предъявлении паспорта. Если человек имеет прикрепление к одной из столичных поликлиник, также рекомендуется взять московский полис ОМС. Он пригодится для занесения информации о прививке в ЕМИАС (Единую медицинскую информационно-аналитическую систему).

Беременные могут сделать прививку только в поликлиниках. Жители младше 18 лет — в поликлиниках, детских садах, школах и колледжах.

Перед прививкой проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания, а после прививки выдает сертификат и дает устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут.

Узнать место и время работы прививочных пунктов, а также другую подробную информацию о вакцинации от гриппа, можно на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Вакцинация — самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его осложнений. Защитный эффект от прививки проявляется через две недели после введения вакцины и длится около года. Все вакцины являются инактивированными, то есть не содержат живого вируса и не могут привести к заболеваниям. За последние годы в Москве не было зафиксировано ни одного случая тяжелых осложнений от гриппа среди тех, кто сделал прививку.

