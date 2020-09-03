В столичных центрах госуслуг меддиагностику прошли 5,5 тысячи человек

За месяц работы диагностических комплексов в центрах госуслуг 5,5 тысячи человек прошли обследование организма. Проверка основных показателей на современном оборудовании пользуется популярностью у горожан. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Москва уделяет особое внимание ранней диагностике заболеваний, ведь это основа эффективного лечения. Именно поэтому 3 августа в рамках программы "Здоровая Москва" мы открыли для горожан современные диагностические комплексы в 10 центрах "Мои Документы". С их помощью посетители центров могут быстро измерить основные показатели состояния здоровья, чтобы выявить возможные риски и предупредить заболевания. Мы рады, что горожане активно пользуются новинкой. Всего за месяц 5,5 тысячи москвичей прошли бесплатный медицинский чек-ап в центрах госуслуг», — рассказала Анастасия Ракова.

Сейчас отследить базовую картину состояния своего организма может любой желающий. В 10 столичных офисах располагается современный диагностический комплекс. Здесь посетители могут определить состав тела, показатель уровня насыщения крови кислородом, артериальное давление и сделать анализ выдыхаемого воздуха. Кроме того, горожане измерят свой пульс и узнают, насколько ритмично бьется сердце. Пройти проверку поможет консультант по здоровому образу жизни.

Результаты исследований можно получить в электронной медкарте, через электронную почту или в распечатанном виде. Если прибор фиксирует повышенные показатели — это сигнал, чтобы пройти дальнейшую консультацию у специалиста.

Кроме того, во флагманских офисах ЦАО, ЮЗАО и ЮАО робот-диагност определит температуру тела, уровень сахара и кислорода в крови, объем легких человека и уровень глюкозы. На основе полученных данных он составит рекомендации по ведению здорового образа жизни.

Во флагманских офисах также работают медицинские кабинеты «Мое здоровье», где доступно обследование по четырем программам: «Здоровое сердце», «Здоровые сосуды», «Здоровые легкие» и «Здоровое питание». Узнать уровень артериального давления можно во всех районных центрах госуслуг при помощи специально установленных тонометров.

Если у жителя нет электронной медицинской карты, сотрудники центров подскажут, как оформить к ней доступ и использовать ее возможности. В зоне электронных услуг горожанам помогут заполнить форму заявки или внести изменения на портале mos.ru, а также выдадут информационный буклет.

Районные центры «Мои Документы» открыты для посетителей с 8 до 20 часов, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10 до 22 часов.