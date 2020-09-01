За месяц Московское долголетие провело более 4 тысяч занятий

С 1 августа кружки и секции «Московского долголетия» возобновили работу на свежем воздухе. За первый месяц работы для участников проекта в офлайн-режиме было проведено более 4 тысяч занятий от почти 800 преподавателей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Первый месяц занятий проекта «Московское долголетие» на свежем воздухе показал, насколько этот проект важен и дорог москвичам старшего поколения. С момента старта офлайн-программ организаторы провели уже более 4 тысяч занятий. На данный момент очно занимаются около 28 тысяч человек. В работу по организации кружков и секций на открытом воздухе включились 363 организации-поставщика. Сейчас открыто более полутора тысяч групп по спортивным, творческим и интеллектуальным активностям, в которых создано более 50 тысяч мест для желающих возобновить офлайн-активности в проекте. Кроме того, сохраняются занятия в онлайн-формате», — отметила вице-мэр.

Самыми популярными видами активностей на свежем воздухе стали скандинавская ходьба и гимнастика, которые выбирают 25 процентов участников проекта. Активные участники проекта в августе даже успели принять участие в эстафете по скандинавской ходьбе в честь Всероссийского Олимпийского дня и Дня физкультурника. 8 августа сборная «Московского долголетия» из 50-ти человек прошла дистанцию 2020 метров в спорткомплексе «Лужники».

«Скандинавская ходьба — полезный вид спорта для людей старшего возраста. Реабилитационный, восстановительный эффект при наличии различных групп заболеваний научно доказан. Группа нашего района занимается с самого открытия проекта, и участники смогли проверить оздоровительный эффект на себе. Именно поэтому люди с нетерпением ждали возобновления занятий, чтобы после длительного перерыва вернуться к активному образу жизни», —рассказывает преподаватель проекта по скандинавской ходьбе из Троицкого и Новомосковского административного округа Олег Асауляк.

Спортивные активности являются одними из самых популярных среди москвичей старшего поколения. Сейчас в проекте открыто более тысячи спортивных групп по таким направлениям как скандинавская ходьба, гимнастика, зумба, йога, цигун, футбол, настольный теннис и другие. Первые недели преподаватели давали облегченную программу, делая акцент на упражнениях, помогающим восстановить кровообращение, укрепить мышцы, сердце и сосуды. Некоторые участники начали вести дневники спортивных достижений.

Помимо спортивных секций, на открытом воздухе проходят занятия по творческим и образовательным направлениям. Так, москвичи старшего поколения могут записаться в кружок «Московский театрал», в мастерские по изготовлению украшений, по краеведению или ландшафтному дизайну.

В первый месяц работы проекта в столичных парках проходили мастер-классы на открытом воздухе от звездных экспертов и друзей «Московского долголетия». Участники проекта смогли посетить урок от профессионального танцора, участника телепроекта «Танцы со звездами» Артема Лялина, творческий урок от художника и граффити-райтера, организатора крупных фестивалей и выставок уличного искусства Миши Most, урок по вокалу от певца и композитора Марка Тишмана. В скором времени участники проекта встретятся с Олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Екатериной Бобровой и телеведущей Оксаной Федоровой.

Записаться на бесплатные занятия проекта «Московское долголетие» москвичи старшего поколения могут в районных центрах социального обслуживания, а также центрах госуслуг «Мои Документы».

