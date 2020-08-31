Более 40 тысяч москвичей прошли обследование в ходе акции по онкоскринингу

В Москве завершилась программа по бесплатной ранней диагностике онкологических заболеваний в поликлиниках. С 30 июля по 30 августа 2020 года более 40 тысяч горожан прошли обследование. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В течение месяца жители Москвы могли абсолютно бесплатно пройти раннюю диагностику четырех самых распространенных видов онкологических заболеваний в одной из 66 городских поликлиник. За это время врачи провели более 78 тысяч обследований для 40 тысяч москвичей, среди которых 76 процентов — женщины. В столице регулярно проводятся подобные акции. Они помогают выявить болезнь на ранней стадии, что способствует более эффективному лечению», — рассказала вице-мэр.

Наиболее распространенным видом обследования стал анализ кала на скрытую кровь, который помогает выявить колоректальный рак. Его сдали более 28 тысяч человек.

Анализ мазка на онкоцитологию, с помощью которого можно выявить признаки рака шейки матки, сдали более 18 тысяч женщин. С целью выявления признаков рака молочной железы для 15 тысяч женщин была проведена маммография, для 2 тысяч женщин — УЗИ. Около 8 тысяч мужчин сдали анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА). Исследование проводится для ранней диагностики рака предстательной железы.

Результаты скрининга доступны в электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО». При наличии отклонений от нормы врачи связываются с пациентом и направляют на дальнейшую диагностику. Так, по итогам программы 3 процента прошедших онкоскрининг направлены на дополнительное обследование.

В рамках нового стандарта онкологической помощи в столице на базе крупнейших больниц созданы шесть многопрофильных онкологических центров, в структуре которых находятся центры амбулаторной онкологической помощи. Таким образом, внутри каждого округа столицы действует новая эффективная система связи стационарного и амбулаторного звеньев для диагностики и лечения пациентов. Это позволяет проводить обследование, специализированное лечение и диспансерное наблюдение пациентов в структуре единой медицинской организации. В результате сокращается время на диагностику и постановку диагноза, а пациент быстрее начнет лечение, что в случае с онкологическими заболеваниями играет первостепенное значение.

С 1 апреля 2019 года пациентам доступны самые современные методы лечения — таргетная и иммунная терапия по 6 видам рака, которые составляют 80 процентов всех онкологических заболеваний.