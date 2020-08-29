Пятую часть заявок на стажировки Комплекса соцразвития подали студенты-медики

Среди заявок на стажировки «Москва — добрый город» Комплекса социального развития Москвы 20 процентов приходится на выпускников медицинских вузов и колледжей. Прошедших отбор пригласят на стажировку во взрослые, детские и стоматологические поликлиники столицы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«20 процентов заявок, поданных на стажировки в рамках программы "Москва — добрый город" Комплекса социального развития Москвы, приходится на будущих медиков — выпускников медвузов и колледжей. Эти цифры демонстрируют, как вырос престиж медицинских профессий и интерес молодежи к ним. Для подрастающего поколения московские медики заслуженно стали героями нашего времени. Начинающих специалистов ждут во взрослых и детских поликлиниках города. В программе стажировок задействовано более 70 медучреждений», — рассказала Анастасия Ракова.

Стажировка в рамках программы «Москва — добрый город» длится 3 месяца, при этом ее участники получаются ежемесячную заработную плату в размере 20 тысяч рублей. Принять участие в программе стажировок могут нетрудоустроенные выпускники колледжей и вузов, окончившие образовательное учреждение в 2019-2020 году. Им необходимо иметь постоянную регистрацию в Москве, а возраст не должен превышать 30 лет.

Чтобы принять участие в программе, необходимо до 10 сентября оставить заявку на портале dobrayamoskva.ru и пройти необходимые процедуры отбора. Всего в программе задействованы 11 ключевых направлений. Ранее Анастасия Ракова сообщила, что уже более тысячи московских выпускников подали заявки на стажировку в столичном Комплексе социального развития.

Всего в программе стажировок Комплекса соцразвития Москвы смогут принять участие 500 человек, при этом каждый третий из них будет проходить практику в городских медицинских организациях.

Амбулаторно-поликлиническое звено — важнейший элемент системы московского здравоохранения, подчеркнула вице-мэр. Ежегодно москвичи совершают более 100 миллионов визитов в московские поликлиники. Кроме того, медицинский персонал городских поликлиник внес неоценимый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией в столице. За время пандемии более 750 ординаторов вышли на работу в поликлиники и получили уникальный опыт. В 2020 году более 30 тысяч заявлений подали абитуриенты московских колледжей — в два раза больше, чем годом ранее. По мнению Анастасии Раковой, эти факты наглядно показывают, как вырос интерес к профессии врача за период пандемии.