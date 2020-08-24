Власти назвали сроки поступления вакцины от коронавируса в Москву

В ближайшее время разработанная в центре имени Гамалеи отечественная вакцина от коронавируса поступит в Москву небольшой партией. Такие сроки назвала вице-мэр Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

«В ближайшее время в небольших партиях по распределению Минздрава она поступит в оборот. Какая-то часть поступит и в Москву», — сказала чиновница.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин говорил, что массовая вакцинация москвичей от нового вируса начнется нескоро. Во время пострегистрационных исследований в гражданский оборот будут выпускаться небольшие партии препарата. При этом он считает российскую вакцину от COVID-19 качественной и одной из лучших в мире.

В России запущен официальный сайт первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. Там приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Портал доступен на семи языках.