Собянин обозначил сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин обозначил сроки массовой вакцинации от коронавируса в столице. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА Новости.

Он отметил, что до массовой вакцины Москве еще далеко. Несмотря на то, что препарат уже зарегистрирован, он будет проходить пострегистрационные исследования, сначала в гражданский оборот будут запускать лишь небольшие партии — это несоизмеримо с прививками от гриппа, добавил мэр.

Говоря о ситуации по коронавирусу в столице, Собянин заявил, что она хорошая с точки зрения ее стабильности. «Мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости», — заметил он.

При этом, с другой стороны, каждый день в Москве выявляют около 700 новых случаев заражения, а от 300 до 400 человек госпитализируют, пояснил Собянин. «Это говорит о том, что проблема остается, по крайней мере до вакцинации, имея ввиду вакцинацию от коронавируса массовую», — сказал градоначальник, добавив, что все равно необходимо остерегаться и принимать соответствующие меры.

Ранее Собянин заявил, что в первые месяцы вакцинации от коронавируса в России будет мало препарата, и это может стать проблемой. При этом он назвал российскую вакцину от COVID-19 качественной и одной из лучших в мире. По его мнению, в ближайшее время появятся и другие препараты, и у москвичей будет выбор.