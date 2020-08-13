Собянин ответил на вопрос о новом режиме самоизоляции в Москве в сентябре

Столичные власти не планируют с 15 сентября вводить новые ограничения в городе из-за коронавируса. Так на вопрос о возможности введения нового режима самоизоляции в Москве ответил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Информацию о возвращении ограничительных мер градоначальник назвал слухами. «Они просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил — никаких планов на этот счет нет», — добавил он.

Собянин уточнил, что в рамках профилактики коронавируса масочный режим в столице будет продлен на ближайшие несколько месяцев.

В начале августа в столичном оперштабе отвергли версию о возможном закрытии города из-за пандемии. Там отметили, что ситуация с заболеваемостью вирусом стабильная, пик эпидемии пройден и нет необходимости снова вводить жесткие ограничения.

Поводом для обсуждения темы стали распространяемые в соцсетях сообщения о планах чиновников ввести жесткие противовирусные меры после единого дня голосования 13 сентября.