Собянин анонсировал продление масочного режима в Москве на месяцы

Масочный режим в Москве продлится в ближайшие месяцы. Это анонсировал мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

Собянин объяснил, что такие требования установил Роспотребнадзор. По его словам, пользоваться индивидуальными средствами защиты надо будет в метро, городском транспорте, общепите и на торговых предприятиях. Мэр уточнил, что эти меры позволят работать столичным заведениям.

Глава города также рекомендовал жителям сделать вакцины от коронавируса, но подчеркнул, что это будет добровольно. Он добавил, что люди могут получить иммунитет или в случае контакта с коронавирусом, или через вакцину.

10 августа Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильна уже два месяца. По его словам, стабильность сохраняется, несмотря на то, что в городе полностью открыли передвижение жителей и в столице восстановлен 91 процент трафика.

Ранее россиян предупредили о возможности второй волны коронавируса, которая придет осенью. По словам эпидемиолога Михаила Фаворова, сезонный подъем начнется в октябре. Фаворов добавил, что те, кто заболеют в этот период, будут переносить инфекцию тяжелее, чем те, кто заразился летом. Инфекционист Евгений Тимаков говорил, что избежать второй волны можно, если носить индивидуальные средства защиты.

Академик РАН Михаил Пальцев заявил, что коронавирус будет протекать в три волны, как и любая другая вирусная пандемия. По его словам, третья волна будет слабее двух предыдущих, потому что к этому времени сформируется коллективный иммунитет. Это произойдет после того, как переболеет 60 процентов населения. После заражения 95 процентов инфекция обычно исчезает, уточнил он.