Спрогнозирована третья волна коронавируса в России

Пандемия новой коронавирусной инфекции, как и любая другая вирусная пандемия, будет протекать в три волны. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ имени Ломоносова, профессор Михаил Пальцев.

«Первая волна — достаточно сильная, вторая — еще сильнее, а третья уже менее сильная за счет формирования коллективного иммунитета. Например, в три волны протекала испанка, которая была в начале прошлого века», — сказал Пальцев.

По словам академика, коллективный иммунитет начинает формироваться после того, как переболеет более 60 процентов населения. После заражения более 95 процентов, как правило, инфекция исчезает. «Посмотрим, вирус новый, поэтому надо изучать, наблюдать, накапливать статистику», — отметил Пальцев.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что предотвратить вторую волну коронавируса в России позволит своевременное помещение на двухнедельную изоляцию больных и контактировавших с ними людей. По ее словам, вторая волна начнется тогда, когда после снижения числа новых случаев коронавируса этот показатель снова начнет резко расти.