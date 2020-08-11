Инфекционист назвал способ предотвратить вторую волну коронавируса в России

Вторую волну распространения коронавируса в России можно предотвратить, используя средства индивидуальной защиты. Такой способ назвал инфекционист Евгений Тимаков, передает ТАСС.

По словам Тимакова, если масочный режим будет соблюдаться «как положено, а не разгильдяйски, как сейчас», то второй волны не будет. Он добавил, что есть часть людей, невосприимчивых к коронавирусу, так как у них врожденный клеточный иммунитет. Он напомнил, что вирус передается при тесном контакте.

Инфекционист напомнил о существовании сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом, и призвал не путать их волну с волной коронавируса. Он заявил, что коронавирусом не заразятся только те, кто не контактировал с носителями, а полноценно соблюдал самоизоляцию. Тимаков также напомнил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса пока не начинается.

Ранее 11 августа президент Владимир Путин сообщил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что препарат показал высокую эффективность. В министерстве уточнили, что после вакцинации иммунитет к коронавирусу может сохраняться до двух лет.

На совещании президента с членами правительства глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила, что в Россию пришел грипп и ряд других вирусов. Ведомство начало отслеживать циркуляцию вирусов гриппозной и негриппозной этиологии в 17 субъектах страны. Более половины случаев составляют риновирусы, сезонный грипп и парагрипп.

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