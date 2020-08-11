Роспотребнадзор оценил ситуацию с заражаемостью коронавирусом в России

В России заметна четкая тенденция к снижению ежесуточной регистрации новых случаев коронавируса. Так ситуацию с заражаемостью оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании президента с членами правительства, передает РИА Новости.

Попова добавила, что 11 августа — первый день с конца апреля, когда в России выявили менее 5 тысяч новых случаев заражения. Так, в этот день суточный прирост составил 4945, а 23 апреля — 4774. После этого показатель заболеваемости не опускался ниже пяти тысяч. До этого минимальный показатель зафиксировали 4 августа — тогда суточный прирост составил 5159 и стал минимальным за последние 103 дня.

Ранее 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации первой вакцины от коронавируса, заявив, что Россия стала первой страной, зарегистрировавшей препарат. Он добавил, что вакцина прошла все необходимые проверки. Российский лидер также велел сделать вакцинацию добровольной. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что зарегистрированная первая вакцина от коронавируса показала высокую эффективность.

В перечень противопоказаний российской вакцины вошли возраст до 18 лет, беременность, повышенная чувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергии, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. В показаниях к применению указаны возраст от 18 до 60 лет. Возраст младше 18 указан в противопоказаниях, так как нет данных о безопасности и эффективности препарата для детей. Уточняется, что в день проведения вакцинации температура должна не превышать 37 градусов. Места проведения должны быть оснащены средствами противошоковой терапии, а пациент должен находиться под медицинским наблюдением в течение минимум получаса после прививки.