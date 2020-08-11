В России впервые за 110 дней выявили менее 5 тысяч новых случаев коронавируса

В России впервые с 23 апреля выявили менее 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба во вторник, 11 августа.

Так, суточный прирост заболевших COVID-19 по состоянию на 11 августа составил 4945. Ранее, 110 дней назад, 23 апреля в России было выявлено 4774 случая. После этого показатель прироста заболеваемости не опускался ниже 5 тысяч.

До этого минимальный показатель был зафиксирован 4 августа. С тот день суточный прирост новых случаев заражения COVID-19 в России стал минимальным за последние 103 дня и составил 5159.

При этом 23 апреля в Москве, городе с самой высокой заболеваемостью COVID-19 выявили 1959, тогда как 11 августа — 694.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что темп прироста числа больных коронавирусом снизился почти в 50 раз. Она добавила, что за последний месяц наблюдается устойчивое снижение заболеваемости пневмонией в стране, и это явление приобрело признаки тенденции.

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