Суточный прирост новых случаев COVID-19 в России стал минимальным за 103 дня

Суточный прирост новых случаев заражения COVID-19 в России стал минимальным за последние 103 дня. Меньше заразившихся выявляли только 23 апреля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные «Яндексом».

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Так, 23 апреля в России было выявлено 4774 случая. После этого суточный прирост не опускался ниже 5 тысяч. Показатель суточного прироста за 4 августа оказался минимальным за 103 дня и составил 5159 новых случаев заражения.

Ранее оперштаб отмечал, что по состоянию на 4 августа суточное число выписанных пациентов превысило число заразившихся на 35 процентов.

В общей сложности с начала пандемии в России заразились 861 423 человека, из них 661 471 вылечился и 14 351 умер.