В России выявили 5159 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 5159 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба во вторник, 4 августа.

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Больше всего заразившихся — в Москве (691 случай), Свердловской области (182) и Ханты-Мансийском автономном округе (177). Наименьшее число заболевших зафиксировано в Псковской области (1), а также в Севастополе (2) и Еврейской автономной области (2).

Выздоровели за последние сутки 7878 человек. Оперштаб отмечает, что, по состоянию на 4 августа, суточное число выписанных пациентов превышает число заразившихся на 35 процентов.

В общей сложности всего с начала пандемии в России заразились 861 423 человек, из них 661 471 вылечились и 14 351 умерли.

Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Галина Кожевникова назвала возможную причину, по которой в России могут появиться новые вспышки заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. По мнению Кожевниковой, вторая волна COVID-19 может начаться в случае, если люди не будут соблюдать меры предосторожности, в первую очередь — на российских курортах. «В сентябре можно ожидать повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернется домой», — сказала она.