В столице провели уже более 6,5 миллиона тестов на коронавирус

Во время пандемии в Москве была оперативно развернута лабораторная служба. На сегодняшний день в городе проводится порядка 80 тысяч тестирований на коронавирус методом ПЦР-исследования и ИФА/ИХЛА тестирований в сутки. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С самого начала эпидемии мы стремились к тому, чтобы обеспечить тестами на коронавирусную инфекцию как можно больше горожан. И даже сейчас, когда инфекция отступает, мы не сбавляем обороты. К настоящему моменту в Москве сделано всего уже свыше 5 миллионов ПЦР-тестов и почти 1,5 миллиона ИФА-анализов», — отметила Анастасия Ракова. Сегодня в городе открыта общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование, подчеркнула вице-мэр.

На базе городских поликлиник были открыты 30 пунктов забора крови для проведения анализа по методу ИФА/ИХЛА. В течение практически двух недель горожане приглашались на тестирование методом случайно выборки, а с 27 мая запись открылась для всех москвичей. По предварительной записи в них может прийти любой желающий, имеющий московский полис ОМС. Кабинеты забора крови работают ежедневно с 8 до 20 часов.

С 16 июля 2020 года у москвичей появилась возможность пройти бесплатное тестирование по методу ПЦР. ПЦР (полимеразная цепная реакция) — метод, который позволяет выявить присутствие вируса в организме. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки.

Пункты забора биоматериала для анализа по методу ПЦР были открыты сразу в 207 городских поликлиниках были открыты специальные кабинеты, 45 из которых — в детских поликлиниках. Пункты сдачи ПЦР-теста на коронавирус для взрослых пациентов работают с понедельника по пятницу с 13 до 17 часов, в субботу и воскресенье — с 9 до 13 часов. Пункты на базе детских поликлиник — с понедельника по пятницу с 13 до 18 часов 30 минут, в субботу и воскресенье — с 9 до 14 часов 30 минут.

Результаты анализов горожане смогут посмотреть в своей электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО». Они попадают в карту в течение трех дней с момента сдачи анализа.

Тесты на коронавирус в обязательном порядке берутся у горожан с признаками ОРВИ, у пациентов с пневмонией, а также у всех совместно проживающих с пациентом с подтвержденным COVID-19. Также в столице проводится скрининг сотрудников, которые находятся в контакте с горожанами — это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции и другие. Кроме того, тестирование на коронавирус является обязательным условием для пациентов неинфекционных стационаров, в том числе при плановой госпитализации.