В Москве приступят к ранней диагностике онкологических заболеваний

В Москве стартует специальная скрининговая программа по ранней диагностике самых распространенных видов онкологии. Горожан приглашают на бесплатный скрининг в 66 городских поликлиниках. Пройти диагностику можно до конца августа. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Самое главное для успешного лечения онкологических заболеваний — это раннее выявление патологий. С учетом отложенного спроса на скрининговые программы, который сложился за время пандемии, особенно важно обеспечить горожан общедоступной и удобной возможностью пройти исследования. Именно поэтому мы запускаем специальную программу бесплатной диагностики наиболее распространенных видов онкологии. Мы призываем москвичей пройти первичное обследование — с завтрашнего дня это можно сделать на базе 66 городских поликлиник. В программу вошли исследования, которые помогут диагностировать предпосылки к одним из самых распространённых онкологических заболеваний», — прокомментировала новость вице-мэр.

Программа включает в себя наиболее информативные исследования. Женщины от 18 до 39 лет смогут пройти УЗИ молочных желез, женщины от 40 лет и старше — маммографию. Также женщинам старше 18 лет предложат сдать мазок на онкоцитологию для выявления заболеваний шейки матки. Мужчинам в возрасте от 45 лет предложат сдать анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА). Женщин и мужчин 40 лет и старше приглашают сдать анализ кала на скрытую кровь.

Принять участие в акции могут жители с московским полисом ОМС. Чтобы пройти обследование, на сайте Департамента здравоохранения Москвы нужно выбрать поликлинику, к которой вы прикреплены или неподалеку с которой вы проживаете. Далее следует позвонить по указанному номеру телефона и записаться на прием. При посещении нужно иметь с собой паспорт и московский полис ОМС.

Узнать результаты можно будет в электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО». Если будет необходимость в дополнительных исследованиях, с вами свяжется врач и направит на дальнейшую диагностику.

Программа бесплатной ранней диагностики самых распространенных видов онкологии на базе 66 городских поликлиник продлится до конца августа.

В Москве не первый раз проводится акция по ранней диагностике онкологических заболеваний. В феврале 2020 года более 67 тысяч человек прошли обследование, из них 1,5 тысячи были направлены на дополнительные обследования и консультации и, когда это было нужно, на дальнейшее лечение. Скрининговые программы помогают выявить заболевание на ранних стадиях и начать лечение тогда, когда оно будет максимально эффективно.