На сайте Депздрава Москвы прошли онлайн-тест 7 тысяч потенциальных доноров

Москвичи, которые хотят стать донорами, могут пройти первичный онлайн-тест на сайте Департамента здравоохранения Москвы. Ответив на несколько вопросов, горожане могут узнать, насколько состояние их здоровья соответствует медицинским требованиям. Такая возможность появилась месяц назад, 22 июня 2020 года. За это время более 7 тысяч горожан заполнили анкету и узнали, могут ли они стать донорами. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Москвичи активно пользуются новым сервисом — за месяц более 7 тысяч горожан прошли онлайн-проверку на возможность стать донором. В анкете содержатся самые частые вопросы, которые задают перед процедурой — ответив на них, человек может понять, есть ли у него временные или абсолютные противопоказания к процедуре. Это удобно и экономит время на поездку в пункт сдачи крови. В анкете также есть вопросы для выздоровевших после COVID-19, желающих сдать плазму с антителами», — рассказала Анастасия Ракова.

Перед донацией нужно сдать анализ крови, пройти обследование и консультацию с врачом. Решение о допуске к процедуре принимает врач-трансфузиолог на месте.

Узнать подробнее о донорстве, выбрать удобный пункт сдачи крови, ознакомиться с рекомендациями о подготовке к донации можно на сайте mosgorzdrav.ru/donor. На сайте имеется раздел, посвященный донорству плазмы COVREC — плазмы с антителами к COVID-19 для лечения заболевания.

Потенциальным донорам после перенесенной коронавирусной инфекции нужно обратиться на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-16. Она работает без выходных с 9 до 19 часов.

Сегодня в службу крови Департамента здравоохранения Москвы входят два подразделения Центра крови им. О.К. Гаврилова и 12 отделений переливания крови при многопрофильных медицинских организациях. Здесь сохраняются все меры инфекционной безопасности, проводится регулярная дезинфекция и санитарная обработка помещений. Для процедур используются одноразовые материалы. Врачи рекомендуют записываться на определенное время, чтобы не допустить скопления людей