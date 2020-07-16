В Москве открылась запись на бесплатные ПЦР-тесты на COVID-19

В Москве открылась электронная запись на бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус. Записаться можно на две недели вперед. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Сегодня открылась электронная запись на бесплатные ПЦР-тесты на ковид в поликлиниках. Удобное время сдачи можно выбрать на две недели вперед. По возможности мы будем расширять такие услуги», — сказал градоначальник.

Он подчеркнул, что в Москве делают вдвое больше тестов, чем в регионах. Эта цифра одна из самых высоких в мире. В день проводим около 70 тысяч исследований», — заявил Собянин.

О том, что в Москве начнут бесплатно тестировать на коронавирус, стало известно накануне, 15 июля. Эту возможность анонсировала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Все мощности для этого у нас имеются. (...) Сразу мы делаем этот проект масштабным, чтобы у людей было больше возможностей», — сказала она. По словам Раковой, москвичи смогут сделать тесты с 16 июля в 207 городских поликлиниках.