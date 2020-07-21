Электронную медкарту за месяц оформили 113 тысяч москвичей

С 26 июня 2020 года электронная медицинская карта стала доступна москвичам на смартфоне через мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО». Сервис оказался востребован среди горожан — с момента запуска мобильной версии 113 тысяч москвичей получили доступ к электронной медкарте. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня востребованность сервиса подтверждают цифры — с момента запуска мобильной версии 113 тысяч москвичей оформили доступ к электронной медкарте. Доступ к ЭМК со смартфона — это удобно: чтобы записаться на прием к врачу, ознакомиться с результатами лабораторных, инструментальных исследований или данными прививочной карты ребенка, теперь достаточно просто открыть приложение и получить необходимую информацию в любом месте и в любое время», — рассказала вице-мэр.

В мобильной версии электронной медицинской карты пользователи могут ознакомиться с протоколами осмотров врачей с 2017 года, результатами лабораторных исследований с 2019 года, результатами инструментальных исследований с 2020 года, выписками из стационаров с 2019 года, с данными прививочной карты ребенка и результатами анализов на коронавирусную инфекцию, сделанные после 20 апреля. Медицинские документы из мобильного приложения можно скачать и отправить через электронную почту или мессенджеры.

Кроме того, с помощью мобильного приложения можно следить за ключевыми показателями здоровья. Для этого в электронной медицинской карте как в мобильном приложении, так и на mos.ru есть раздел «Дневник здоровья». Москвичи могут самостоятельно вносить в него данные о температуре тела и уровне кислорода и сахара в крови, пульсе и артериальном давлении. А для пользователей, которые привыкли вести дневники здоровья в таких приложениях, как Apple Health и Google Fit, предусмотрена возможность автоматической загрузки данных в электронную медицинскую карту. Для этого нужно просто установить приложение «ЕМИАС Коннект» и дать согласие на отправку желаемых сведений в электронную медицинскую карту. Передаваемые данные дневника здоровья будут доступны врачу в режиме реального времени, но для этого потребуется согласие пациента.

Через мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» москвичи могут записаться к врачу, на лабораторные исследования и процедуры по направлениям, просматривать выписанные рецепты и записи к специалистам, а также отменять и переносить их. Также у пользователей есть возможность настроить уведомления о предстоящих посещениях врача — чтобы точно не забыть о приеме, а также включить оповещение об открытии записи к специалисту — это позволит выбрать удобную дату и время приема. Талон печатать не нужно — достаточно открыть запись в приложении.

В последующем через мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» москвичи смогут самостоятельно загружать разнообразные медицинские документы в электронную карту. Сейчас это можно сделать в электронной медицинской карте на портале mos.ru.