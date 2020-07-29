«Мои социальные центры» посетили за год более 100 тысяч москвичей

За год, с момента открытия, около 100 тысяч человек посетили столичные клубные пространства нового формата для старшего поколения «Мои социальные центры». Инфраструктура учреждений продумана с учетом всевозможных интересов гостей. Здесь жители сами проводят встречи, занимаются любимым хобби, общаются и отдыхают. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Год назад мы открыли "Мои социальные центры" для москвичей старшего возраста. Проект позволяет горожанам вести активную социальную жизнь — в клубных пространствах жители проводят встречи, занимаются любимыми хобби, общаются и просто отдыхают. Всего в Москве открыто уже 7 таких центров, за год их посетили более 100 тысяч человек», — отметила Анастасия Ракова.

В клубных пространствах «Мой социальный центр» организовано уже более 3,5 тысячи активностей. Москвички с удовольствием ходят на кулинарные мастер-классы, в школы рисования, изучают иностранные языки и уделяют большое внимание здоровому образу жизни и фитнесу, подчеркнула вице-мэр. Главными же точками притяжения для мужчин стал бильярд, который есть в каждом центре.

Посещать любой центр могут все горожане вне зависимости от их места жительства. Причем почти все клубы и активности в «Моем социальном центре» создают сами москвичи, ориентируясь на свое интересы.

Первым в городе Москве летом 2019 года открыл свои двери «Мой социальный центр» в районе Марьина Роща.

«Для нас быть первыми — почетно и интересно. С первых дней открытия стало ясно — это то, чего давно ждали москвичи. Мы стали центром притяжения для жителей из самых разных уголков столицы. В первую очередь, нашли свое место самоорганизованные клубы. Недавно к нам присоединился самоорганизованный клуб ученых-изобретателей, которые также проводят встречи со студентами, передавая им свой ценный опыт» — говорит начальник Управления социальной защиты населения Северо-Восточного административного округа Москвы Валентина Кудряшова.

В центрах можно уделить себе время: позаниматься спортом в тренажерном зале, на фитнес-тренировки или просто почитать. Здесь поддерживают стремление жителей к здоровому образу жизни и регулярно организовывают для них занятия по спортивным направлениям, лекции по здоровому питанию и прочим сопутствующим темам.

В период пандемии учреждения не прекратили свою работу. Горожане продолжали общаться и вести активный образ жизни в онлайн-режиме. Самыми популярными платформами для общения стали WhatsApp, ZOOM и Skype. В работе онлайн-клубов сегодня принимают участие больше 2 тысяч человек.

Сегодня клубы «Мой социальный центр» работают в офлайн-режиме в 7 районах города — Марьиной Роще, Таганском, Преображенском, Чертанове Северном и Южном Бутове, а также в поселении Щаповском. Все услуги центра бесплатны.

Подробнее о проекте на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы