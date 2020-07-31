«Мои Документы» возобновили реализацию проекта «Москва – с заботой о ветеранах»

«Мои Документы» полностью возобновили реализацию проекта «Москва — с заботой о ветеранах». Теперь участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, вновь смогут оформить необходимые государственные услуги не выходя из дома — сотрудники центров сами приедут к ним. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Повышение качества жизни старшего поколения — одно из ключевых направлений нашей деятельности. В прошлом году мы запустили проект «Москва — с заботой о ветеранах», чтобы обеспечить ветеранов самыми востребованными услугами на дому. У каждого ветерана есть личный помощник — руководитель районного центра госуслуг. Ему можно просто позвонить, и он поможет получить услуги или решить бытовые вопросы. Во время пандемии коронавирусной инфекции для безопасности горожан нам пришлось перевести все консультации в дистанционный формат — специалисты помогали ветеранам по телефону. Мы рады, что сегодня мы можем в полной мере возобновить реализацию проекта — теперь ветераны вновь могут оформить все необходимые услуги не выходя из дома. При этом личные помощники строго соблюдают все меры предосторожности», — отметила Анастасия Ракова.

Сотрудники центров госуслуг знают, как важно бережно относиться к здоровью и соблюдать рекомендации медицинских специалистов. Во время визита к ветерану специалисты используют одноразовые медицинские маски и перчатки и стараются не заходить в квартиру, ожидая заполнения заявления и передачи документов в подъезде.

Проект «Москва — с заботой о ветеранах» востребован среди тысяч горожан. Основными его преимуществами стали удобство и простота. Для получения консультации или визита специалиста участнику проекта достаточно лишь позвонить руководителю районного центра «Мои Документы».

За все время работы проекта поступило свыше 21 тысяч обращений, в том числе было проведено более 7 тысяч консультаций и оказано около 3,5 тысячи государственных услуг. Среди наиболее популярных — оформление и выдача социальной карты москвича, выдача справок о городских и федеральных выплатах, а также прием документов для предоставления льгот на пользование телефонной связью.

Весной этого года в связи с непростой эпидемиологической ситуацией сотрудники центров госуслуг временно приостановили очное обслуживание ветеранов на дому. Персональные помощники проводили консультации по телефону.

Напомним, проект «Москва — с заботой о ветеранах» был запущен 2 мая 2019 года. Его ключевая задача — забота о людях, совершивших героический подвиг, и возможность сказать им спасибо за мирное небо над головой. Сертификаты участников выдали более 60 тысячам ветеранов Великой Отечественной войны. Государственные услуги для них теперь стали еще более доступными через индивидуальный подход и помощь лично каждому ветерану.