Возвращение россиян с курортов назвали возможной причиной второй волны COVID-19

Заведующая кафедрой инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Галина Кожевникова назвала возможную причину, по которой в России могут появиться новые вспышки заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Об этом пишут «Известия».

По мнению Кожевниковой, вторая волна COVID-19 может начаться в случае, если люди не будут соблюдать меры предосторожности, в первую очередь — на российских курортах. «В сентябре можно ожидать повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернется домой», — сказала она.

При этом специалист отметила, что рост заболеваемости все равно не будет сильным, поскольку «какая-то часть населения уже переболела». Также Кожевникова указала на возросшее качество диагностики и полную готовность системы здравоохранения.

Ранее стало известно, что Краснодарский край побил рекорд по числу заражений коронавирусом. По данным местного портала, за последние сутки инфекцию подхватили 113 жителей и гостей популярных курортов, в том числе 72 женщины, 41 мужчина и 12 детей. Это самый высокий показатель заболеваемости в регионе с начала пандемии.

В России за последние сутки коронавирусом заразились 5394 человек в 83 регионах. Общее количество случаев инфицирования достигло 856 264, из них 653,6 тысячи человек поправились,14 207 больных скончались.