Стали известны масштабы утечек данных пациентов с коронавирусом в России

В России произошли более трети всех случаев утечек персональных данных, связанных с коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование InfoWatch.

Отмечается, что за первое полугодие 2020 года было зафиксировано 72 подобных случая, из них в России произошли 25. При этом по объему данных доля пострадавших от утечек значительно меньше, отмечает издание. Кража данных коснулась 35,5 тысяч россиян из 3,43 миллионов человек по всему миру.

Все утечки в России произошли по вине тех, кто имел доступ к соответствующей информации. При этом во всех остальных странах около четверти таких случаев произошли из-за хакерских атак. Одни из самых крупных утечек были в США и Катаре.