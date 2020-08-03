Российский онколог объяснил связь рака легких с исследованием на коронавирус

Исследование на коронавирус методом компьютерной томографии (КТ) может приводить к возникновению рака легких, поскольку это заболевание возникает именно из-за радиации. О связи данного вида рака и КТ рассказал президент Противоракового общества России Давид Заридзе в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«В данном случае речь идет о компьютерной томографии грудной клетки для выявления коронавирусной пневмонии. Радиационное индуцированное заболевание — это в основном рак легкого и склерозы легких, которые индуцируются также радиацией», — пояснил врач.

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При этом он признал, что отказываться от КТ-исследования пациентам с подозрением на коронавирус нельзя. Чтобы минимизировать риск развития рака легких, Заридзе рекомендовал использовать более дешевые низкодозовые аппараты КТ, поскольку радиационная нагрузка у них ниже.

В заключение Заридзе добавил, что флюорография представляет больше опасности, чем современные методы КТ.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о существовании опасности массового облучения из-за КТ. По данным ведомства, за март-июнь произошел рост коллективной дозы облучения в полтора раза в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В службе отметили, что сотрудники Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени Рамзаева изучат последствия для здоровья граждан и уже начали сбор данных о количестве выполненных КТ-исследований в российских регионах и отдельных медучреждениях.