Роспотребнадзор предупредил о росте коллективной дозы облучения из-за пандемии

В России существует опасность массового облучения из-за массового проведения компьютерной томографии (КТ) для выявления коронавируса. Об этом предупреждает Роспотребнадзор, сообщает «Интерфакс».

По данным ведомства, за март-июнь произошел рост коллективной дозы облучения в полтора раза в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это может потенциально привести к радиационно-индуцированным заболеваниям у жителей, говорят в службе.

В сообщении отмечается, что сотрудники Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени Рамзаева изучат последствия для здоровья граждан и уже начали сбор данных о количестве выполненных КТ-исследований в российских регионах и отдельных медучреждениях.

Компьютерная томография применяется для подтверждения диагноза COVID-19 наравне с тестированием.

По данным на 3 августа, в России за время пандемии выявлено 856 тысяч зараженных. Активными носителями вируса остаются 188,5 тысячи человек. 14 207 пациентов с коронавирусом скончались.