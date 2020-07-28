Очередь из скорых с больными COVID-19 в российском городе сняли на видео

Огромная очередь из машин скорой помощи образовалась перед зданием онкологического диспансера в Омске, куда на компьютерную томографию везут пациентов с подозрением на COVID-19. Снятое очевидцами видео опубликовано в Telegram-канале издания Baza.

На кадрах показана вереница примерно из 15 медицинских машин. Baza уточняет, что они простояли перед учреждением несколько часов в ожидании результатов исследования, потому что томограф сломался. Когда аппарат починили, пробка рассосалась. Всего в городе есть четыре медучреждения, где делают КТ.

В начале мая аналогичные очереди образовались перед больницами в Москве и Санкт-Петербурге. В Минздраве это объясняли новой схемой приема больных с коронавирусом.