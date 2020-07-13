Приехавшей своим ходом в больницу москвичке отказали в госпитализации

Москвичка Анастасия Ермакова заявила, что ей отказали в госпитализации в Боткинскую больницу, когда она приехала туда с высокой температурой и острой болью, потому что она добралась до медучреждения своим ходом, а не в машине скорой помощи. Об этом она рассказала изданию «Такие дела».

По словам Ермаковой, она обратилась в больницу с острой болью в ухе и отеком, который распространился на половину лица. Ей диагностировали острый правосторонний отит и признали, что это показание для госпитализации, но отправили лечиться домой. Девушка заявила, что такое решение объяснили тем, что из-за коронавируса больница госпитализирует только пациентов, приехавших на машине скорой.

Сначала девушка пыталась получить медпомощь в диагностическом центре №5 Ермаковой. Там предложили обратиться к отоларингологу, на тот момент температура у Анастасии 37,5 градусов. В регистратуре, по словам девушки, ей сказали, что напрямую к ЛОРу попасть не получится даже с острой болью, так как надо сначала посетить дежурного врача общей практики. Девушке выдали талон в живую очередь, она утверждает, что прождала больше часа, после чего врач осмотрела ее и сказала, что ближайшая консультация отоларинголога — 17 июля, выписала лекарства и отправила домой.

11 июля боль усилилась, терапия не принесла результатов, а отек распространился на всю правую половину лица. Она вызвала скорую помощь, но врачи, по ее словам, сказали, что ей надо ехать в приемное отделение Боткинской больницы к дежурному врачу. Там ей диагностировали острый правосторонний отит.

«Врач сказал, что с таким диагнозом госпитализируют. Но медсестра дала понять, что, если я приехала в больницу не на скорой, а своим ходом, с госпитализацией могут возникнуть сложности», — сказала Ермакова, уточнив, что за это медик может получить строгий выговор от начальства. Ей выписали новое лечение, дали подписать отказ от госпитализации и отправили домой. В итоге Ермакова обратилась в частную клинику.

В контактном центре Боткинской больницы «Таким делам» заявили, что приезжать в медучреждение самостоятельно не стоит, так как оно ориентировано на пациентов, приехавших на скорой и нуждающейся в экстренной помощи, а те, кто приезжают своим ходом, попадают в общую очередь, время ожидания в которой неизвестно. При этом в больнице заверили, что врач в любом случае осмотрит пациента, поставит предварительный диагноз и примет решение о госпитализации.

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