Очереди из машин скорой помощи в Москве объяснили

Очереди из машин скорой помощи у клиник в Москве связаны в основном с особым алгоритмом приема больных. Об этом сообщил главный врач станции скорой и неотложной медпомощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1». Его слова передает ТАСС.

Плавунов объяснил, что прием пациента с коронавирусом отличается от работы в стандартных условиях приемного отделения. «Это обязательный шлюз, это обязательная обработка персонала в этом шлюзе скорой помощи, что, естественно, несколько замедляет прием доставляемых пациентов», — уточнил главврач.

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Иногда к приемному отделению может приехать несколько бригад скорой помощи, что вызывает определенные сложности, добавил Плавунов. По его словам, из-за того, что Москва — большой город, сложно рассчитать, чтобы машины скорой помощи приезжали к больнице с интервалом в 10-15 минут.

В апреле в соцсетях появились кадры, на которых запечатлены машины скорой помощи в очереди перед больницами. Уточнялось, что в машинах находятся пациенты с коронавирусом.

За последние сутки по всей России выявлено 9623 тысячи новых случая, из них у более чем 46 процентов пациентов не наблюдалось никаких клинических проявлений болезни. Скончались, по официальным данным, 57 пациентов с коронавирусом, выздоровели 1793 человека. Общее число заразившихся за время эпидемии — 124 054.

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