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В московских КТ-центрах провели 180 тысяч исследований легких

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Фото: АГН «Москва»

В круглосуточных КТ-центрах Москвы для диагностики коронавирусной инфекции за апрель-июнь 2020 года провели более 180 тысяч КТ-исследований органов грудной клетки. Это почти в 2 раза больше, чем количество КТ легких, проведенных в поликлиниках за весь прошлый год. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Организация амбулаторных КТ-центров — одно из важнейших решений, принятых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Благодаря их круглосуточной работе мы смогли обеспечить быстрые и доступные обследования пациентов с подозрением на COVID-19. Почти за три месяца работы КТ-центров специалисты провели свыше 180 тысяч исследований легких — это почти в 2 раза больше, чем во всех поликлиниках за весь прошлый год. Такой широкий охват и высокое качество исследований позволили на раннем этапе выявлять заболевание, вовремя назначать соответствующее лечение, и, таким образом, избежать тяжелых случаев. Помимо высокоточной диагностики коронавирусной инфекции при обследовании пациентов в КТ-центрах у 967 горожан исследование показало подозрение на рак легкого, у 795 — подозрение на туберкулез. Это позволило своевременно начать лечение или продолжить диагностику возможного заболевания», — рассказала Анастасия Ракова.

КТ-исследование при диагностике новой коронавирусной инфекции позволяет выявлять осложнения инфекции на ранних этапах и максимально быстро начинать лечение или, при наличии показаний, госпитализировать пациента. Помимо консультации врача-терапевта и компьютерной томографии, в центрах проводят дополнительные обследования: анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрию, ЭКГ, а также выдают бесплатные лекарства, необходимые для лечения. КТ-центры закрыты для планового посещения, и медицинская помощь пациентам временно оказывается в других филиалах медицинской организации.

«Кроме того, запуск КТ-центров в самом начале апреля позволил врачам-терапевтам узнать «врага в лицо», то есть быстро научиться распознавать COVID-19 и сразу снизить нагрузку на стационары. Полностью цифровая работа центров и подключение к ЕРИС ЕМИАС обеспечили мгновенную передачу результатов КТ в московские стационары при госпитализации пациентов», — добавила заммэра.

В Москве активно используются технологии искусственного интеллекта (ИИ) для диагностики коронавируса. Загружая КТ-снимок на своем рабочем компьютере, врачи видят предварительное заключение, выполненное с помощью технологий искусственного интеллекта. Исследование с признаками вирусной пневмонии выделено красным цветом, а непосредственно на изображении легких отмечены зоны возможного поражения.

Кроме того, в московских КТ-центрах специалисты сформировали уникальный датасет томограмм пациентов с коронавирусом. Он содержит более тысячи полностью обезличенных наборов изображений. Эти данные находятся в свободном доступе и могут использоваться для разработки различных сервисов на основе искусственного интеллекта.

В середине апреля 2020 года по предложению Клинического комитета в Москве на базе городских поликлиник были развернуты амбулаторные КТ-центры для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Помимо консультации врача и КТ легких в этих центрах проводят дополнительные обследования: общий анализ крови, ЭКГ, пульоксиметрию, забор мазков на новую коронавирусную инфекцию. Такой подход дает возможность не только диагностировать наличие пневмонии, но и определить ее характер. Всего в столице работало 48 КТ-центров. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки 12 из них после тщательной дезинфекции уже вернулись к плановому приему пациентов по всем направлениям. Кроме того, при необходимости КТ и МРТ в поликлиниках будут проводиться круглосуточно.

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