Москвичи получат доступ к электронной медкарте в мобильном приложении

С 26 июня электронная медицинская карта будет доступна москвичам на смартфонах в любом месте в любое время. Кроме того, жители столицы смогут самостоятельно вносить данные о своем здоровье в ЭМК. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С 14 января 2020 года мы открыли москвичам доступ к электронным медицинским картам на портале mos.ru. Всего создано более 10 миллионов электронных медкарт, при этом уже более 650 тысяч горожан оформили доступ к своим медицинским данным. И мы продолжаем расширять возможности этого сервиса: с завтрашнего дня мы запускаем мобильную версию электронной медицинской карты. Теперь полные сведения о состоянии здоровья не только хранятся в одном удобном месте, но и всегда будут под рукой», — рассказала вице-мэр.

Все медицинские документы из электронной медкарты в мобильном приложении можно будет скачать и отправить через электронную почту или мессенджеры.

На смартфоне также доступна запись на прием к врачу — в приложении можно настроить уведомления о предстоящих посещениях врача или оповещения о записях. Это позволяет выбрать необходимого специалиста, а также удобную дату и время приема. Талон печатать не нужно — достаточно открыть запись в приложении.

Теперь с помощью медкарты можно следить за ключевыми показателями здоровья. С завтрашнего дня появится возможность загружать данные о температуре тела и уровне кислорода, а с 29 июня – о пульсе, уровне сахара в крови и артериальном давлении. Для этого в медкарте, как в мобильном приложении, так и на mos.ru, запустился новый раздел — «Дневник здоровья».

Более того, тем пользователям, которые привыкли вести дневники здоровья в таких приложениях, как Apple Health и Google Fit, не потребуется менять свои привычки. Достаточно будет установить специальное приложение «ЕМИАС Коннект» и дать согласие на отправку желаемых сведений в электронную карту. Необходимо отметить, что с приложениями Apple Health и Google Fit интегрированы сотни умных носимых гаджетов (например, весы, тонометры, глюкометры и другие). Данные со всех этих гаджетов, естественно, с согласия пациента, теперь могут быть доступны врачу в режиме реального времени.

Также москвичи смогут самостоятельно загружать разнообразные медицинские данные в электронную карту на сайте mos.ru. В последующем эта функция появится и в мобильном приложении.

«Обеспечить реальную полноту медицинских сведений невозможно без участия самого пациента в этом процессе. И теперь мы даем возможность вносить данные в медкарту самостоятельно — даем в руки пациенту инструмент заботы о своем здоровье. Теперь москвичи смогут подгружать данные о детских прививках, сделанных в федеральных и частных учреждениях. Также горожане могут внести информацию о семейном анамнезе — историю заболеваний родителей, бабушек и дедушек. Такая информация может пригодиться лечащему врачу для более точной постановки диагноза и своевременного выявления генетических патологий. Кроме того, благодаря «Дневнику здоровья» можно отслеживать динамику состояния, что особенно важно для пациентов с хроническими заболеваниями», — рассказала вице-мэр.

Москвичи могут заполнить анкету с семейным анамнезом. Она позволяет пользователю консолидировать в одном месте данные о перенесенных заболеваниях ближайших кровных родственников. Эта информация очень важна для определения генетической предрасположенности человека, а также имеет первостепенное значение для выявления наследственных патологий. Сведения помогут врачу поставить точный диагноз и оценить риски, которые могут иметь отношение к здоровью пациента.

Также пользователи могут самостоятельно добавить информацию о прививках, сделанных детям до 15 лет в частных и федеральных клиниках. Это можно сделать как на сайте, так и в мобильном приложении. Данные заполняются вручную. Потребуется прикрепить скан прививочного сертификата или медицинской справки о проведенной профилактической прививке.

Ранее в электронной медицинской карте на портале mos.ru москвичи получили доступ к протоколам осмотров врачей с 2017 года, результатам лабораторных исследований с 2019 года, результатам КТ, МРТ, флюорографии и других инструментальных исследований с 2020 года, выпискам из стационаров с 2019 года и прививочной карте ребенка. Результаты анализов на коронавирусную инфекцию, сделанные после 20 апреля, в течение трех дней доступны москвичам в ЭМК.

Для доступа к разделу «Медкарта» в мобильном приложении пользователю необходимо быть старше 15 лет, иметь московский полис ОМС и главное — оформить доступ к ЭМК на портале mos.ru. Для регистрации на портале госуслуг необходимо открыть раздел «Каталог услуг», перейти в подраздел «Здоровье», далее выбрать вкладку «Запрос, изменение и отмена доступа к электронной медицинской карте» и нажать «Получить услугу». После нужно заполнить заявление, следуя инструкции. Для получения доступа к картам детей родителям необходимо подать отдельную заявку на портале mos.ru. После подачи заявления доступ к электронной медицинской карте предоставляется в течение пяти рабочих дней. Мобильные приложения «ЕМИАС.ИНФО» и «ЕМИАС Коннект» можно скачать на Google Play или AppStore, в зависимости от модели смартфона. Для корректной работы мобильных приложений нужно следить за их своевременным обновлением.

Вся персональная информация и медицинские данные пациента надежно защищены. Для получения доступа к электронной медицинской карте пользователю нужно подтвердить свою личность. Кроме того, при каждом входе в ЭМК пользователю приходит одноразовый пароль на мобильный телефон. Доступ к электронным медкартам детей получают родители, чье родство официально подтверждено на mos.ru. Подробнее о проекте ЭМК на портале mos.ru.