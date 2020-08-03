Онколог оценил угрозу роста коллективной дозы облучения из-за COVID-19 в России

Пандемия COVID-19 не представляет угрозы роста коллективной дозы облучения, вызванной массовым проведением компьютерной томографии (КТ) для выявления инфекции. Об этом заявил врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в эфире НСН.

По его словам, ожидать всплеска радиационно-индуцированных заболеваний у россиян не стоит, поскольку КТ грудной клетки — «это достаточно безопасная история». «Действительно, увеличилось количество людей, которые сделали компьютерную томографию, в том числе и тех, кто обычно ее не делает. Но речь не идет о том, что один человек был вынужден многократно делать компьютерную томографию, как минимум таких людей немного», — отметил Пылев.

Он также подчеркнул, что медики, которые работают с оборудованием для КТ, имеют необходимую защиту и не находятся во время исследования рядом с каждым пациентом. Причем, по мнению врача, пациентов во время пандемии у них больше не стало — «как была полная запись, так и сейчас есть».

Ранее Роспотребнадзор предупредил о существовании опасности массового облучения из-за КТ. По данным ведомства, за март-июнь произошел рост коллективной дозы облучения в полтора раза в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В службе отметили, что сотрудники Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени Рамзаева изучат последствия для здоровья граждан и уже начали сбор данных о количестве выполненных КТ-исследований в российских регионах и отдельных медучреждениях.