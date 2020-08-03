Предсказано окончание «ценовой вакханалии» на курортах России

Отдых на южных отечественных курортах резко подешевел после открытия границы России с Абхазией. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил «Интерфаксу» гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

По его словам, из-за роста спроса в условиях закрытых на фоне пандемии коронавируса границ в отелях Адлера и Сочи началась «ценовая вакханалия»: стоимость номеров резко увеличилась — некоторые объекты размещения предлагали варианты за 20 тысяч рублей в сутки вместо 10 тысяч рублей.

Однако после открытия соседней Абхазии российские отельеры были вынуждены уменьшить эти цифры — предсказывается, что в результате рост цен окончится и вернется к прежнему уровню.

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«Гостиницы Адлера уже начали снижать стоимость. И в целом в Абхазии цены на еду и проживание ниже на 30 процентов, чем в Адлере», — подсчитал Мкртчян. Он спрогнозировал, что в 2020 году Абхазию смогут посетить до 400 тысяч россиян. В прошлом году их было в два с половиной раза больше — один миллион человек.

Резкий рост продажи туров в республику отметил и другой опрошенный агентством эксперт, гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский. По его словам, этим летом Краснодарский край «подзабился» отдыхающими, потому Абхазия «получит много туристов»: загрузка отелей и гостевых домов в августе и сентябре может приблизиться к 100 процентам.

Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. С этого дня туристы могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию. За первые два дня границу пересекли свыше 70 тысяч человек.

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