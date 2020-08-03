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Происходящее на границе России и Абхазии после ее открытия показали на видео

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В сети появилось видео, на котором запечатлено происходящее на данный момент на границе между Россией и Абхазией после снятия введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Запись была опубликована в Telegram-канале «Сочи сейчас».

На кадрах ролика показана ситуация на автомобильном пункте пропуска между странами — видно, как путешественники массово стоят в очередях.

Видео было снято в ночь на понедельник, 3 августа. «И днем, и ночью россияне идут и едут в Абхазию», — говорится в комментарии к посту.

2 августа стало известно о том, что минздрав Абхазии оказался не готов к одномоментному открытию границы с Россией из-за сложной эпидемиологической ситуации. По словам замглавы министерства Алхаса Конджарии, еще до открытия границ в стране была зафиксирована вспышка коронавируса и больницы уже начинают заполняться местными жителями. Он отметил, что медикам будет трудно справиться еще и с наплывом иностранных граждан.

Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию. Границу уже свободно пересекают пешеходы и транспорт, все ограничения сняты.

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