Абхазия сообщила об открытии границы с Россией

Граница Абхазии с Россией открыта и работает в прежнем режиме. Об этом сообщила пресс- секретарь президента страны Марианна Квициния, пишет ТАСС.

Она уточнила, что границу уже свободно пересекают пешеходы и транспорт, все ограничения сняты.

Ранее Россия сообщила, что открывает границу с Абхазией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ был опубликован на сайте правительства. В нем говорилось, что с сегодняшнего дня, 1 августа, россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию.