Пульмонолог назвала способы восстановить легкие после коронавируса

Существует несколько способов восстановить легкие после коронавируса, но некоторые советы, опубликованные в интернете, могут быть опасны. Об этом в интервью сайту «Доктор Питер» рассказала заведующая пульмонологическим отделением №1 Городской многопрофильной больницы №2 Ирина Крошкина.

По ее словам, после перенесенной болезни не стоит надувать шарики, потому что это сильно напрягает легкие. Из-за ослабленной легочной ткани может произойти пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости, приводит к частичному или полному коллапсу легкого). Также в принципе никогда не рекомендуется делать масляные ингаляции для «обеззараживания» бронхов. При попадании эфирного масла в респираторный тракт может начаться альвеолит (воспалительное поражение легочных альвеол с тенденцией к формированию фиброза).

«В медицинской литературе описаны "масляные пневмонии", которые, кстати, протекают тяжело. В дыхательные пути не должно попадать ничего, кроме воздуха», — уточнила врач.

Она назвала методы, которые дадут положительный результат в восстановлении легких. Будет полезным ходить пешком или с палками в комфортном темпе, со временем увеличивая маршрут и интенсивность ходьбы. Также можно дуть через соломинку в воду, создавая сопротивление на выдохе. «Делаете медленный вдох, считая до четырех, а потом выдыхаете через соломинку – выдох должен быть в 1,5 раза длиннее вдоха. Считать надо уже до шести», — объяснила пульмонолог.

Заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка ранее посоветовала переболевшим коронавирусной инфекцией принимать витамин D и витамины группы B, если самочувствие после излечения не улучшилось.