Врачи спасли россиянку со стопроцентным поражением легких из-за коронавируса

Врачи госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге спасли жизнь зараженной коронавирусом пациентки со стопроцентным поражением легких, пишет URA.RU со ссылкой на врача из «красной зоны».

Россиянка была госпитализирована в клинику в ночь на пятницу, 31 июля, и была синего цвета из-за удушья. «Сейчас уже порозовела. Даже не в реанимации. Чему-то мы в этом аду все же научились», — сказал собеседник издания.

По его словам, последнее время в госпиталь поступает меньше инфицированных, но в более тяжелом состоянии. Среди пациентов много пенсионеров, заразившихся от молодых родственников.

Ранее пациентку со со стопроцентным поражением легких удалось спасти в Тверской области при помощи методики экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Женщина была подключена к аппарату в течение двух недель, после чего она смогла встать на ноги.