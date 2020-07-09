Ветеран с 50 процентами поражения легких вылечился от коронавируса в 93 года

Врачи больницы №40 в Екатеринбурге вылечили заразившегося коронавирусом 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Свердловской области.

В клинике у пенсионера диагностировали двустороннюю вирусную пневмонию с 50-процентным поражением легких. Терапия продлилась почти три недели. Инфекцию мужчина переносил тяжело, ситуацию осложняли проблемы с сердцем. Дополнительно к этому он из-за преклонного возраста испытывал большой стресс от пребывания в стационаре. «Но, к счастью, врачи сумели помочь уральцу, полностью вылечив его и от COVID-19, и от пневмонии», — отметили в штабе.

В публикации уточняется, что россиянин родился в 1927 году, во время войны служил в железнодорожных войсках. В дальнейшем продолжил карьеру в армии.

6 июля сообщалось о выписке из больницы 97-летнего ветерана из Якутии. У него также были коронавирус, 50-процентное поражение легких и сердечно-сосудистые заболевания.

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