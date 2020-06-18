В России 101-летняя женщина «с боевым настроем» победила коронавирус

В Астрахани 101-летняя пациентка Александро-Мариинской больницы победила коронавирус. Об этом сообщает издание Astrakhan.ru.

Медики рассказали, что у женщины был «боевой настрой», и она была намерена выписаться сразу же после того, как почувствовала себя лучше. Она провела в больнице 20 суток и стала ее самым пожилым пациентом.

Один из ее лечащих врачей рассказал, что больная поступила в медучреждение с уже подтвержденным диагнозом и перенесла заражение в состоянии средней степени тяжести, но в реанимации не нуждалась, в первые дни лечения получала щадящую кислородную поддержку.

16 июня сообщалось, что от коронавирусной инфекции вылечилась 103-летняя пациентка больницы Святого Георгия в Петербурге, ее выписали 11 июня. У нее была диагностирована осложненная двусторонняя полисегментная пневмония. Врачи рассказали, что после выписки пожилая женщина находится дома и чувствует себя хорошо.

На 18 июня в России выявлен 561 091 случай коронавируса, зафиксировано 7060 летальных исходов, выздоровели 313 963 человека.

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