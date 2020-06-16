В Петербурге 103-летняя пациентка вылечилась от COVID-19

В Санкт-Петербурге 103-летняя пациентка вылечилась от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом городская больница Святого Георгия сообщила в своем аккаунте в Instagram.

Женщина лечилась в 11-м инфекционном отделении больницы, ей диагностировали осложненную двустороннюю полисегментную пневмонию.

11 июня пациентку выписали. В больнице рассказали, что сейчас она находится дома и чувствует себя хорошо.

В начале июня сообщалось, что в Москве выписали победившую коронавирус 101-летнюю ветерана Великой Отечественной войны, она лечилась в Научном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Приорова. Женщина поступила в медучреждение с уже подтвержденным диагнозом «коронавирус» и комплексом сопутствующих заболеваний. Ей назначили терапию с применением антибактериальных, антивирусных препаратов, антикоагулянтов и биологической терапии.

По данным на 16 июня, в России подтверждено 537 210 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Умер 7091 человек, выздоровели 284 539 пациентов.

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