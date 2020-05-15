Столетний ветеран Великой Отечественной войны излечился от коронавируса

Столетнего ветерана Великой Отечественной войны Бориса Новикова вылечили от коронавируса. Об этом сообщают в пресс-службе Сеченовского университета, в больнице которого в течение двух недель находился пожилой мужчина.

Ветеран, по словам медиков, поступил в госпиталь в тяжелом состоянии — ему нужна была кислородная поддержка. Кроме того, в силу возраста и сопутствующих заболеваний, Новикову нельзя было выдавать многие лекарства, из тех, что рекомендуются для лечения коронавирусной инфекции.

Тем не менее для пенсионера удалось подобрать индвидуальную терапию. 15 мая ветерана войны выписали из больницы, назвав его при этом «самым примерным пациентом».

Борис Андреевич Новиков — полковник в отставке. Он обладатель орденов Красной Звезды и Отечественной войны II степени, а также награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и многими другими.

13 мая сообщалось, что из московского Центра мозга и нейротехнологий ФМБА выписали самую пожилую пациентку в России, полностью излечившуюся от коронавируса. Пелагею Пояркову отправилась домой 13 мая, в день, когда женщине исполнилось 100 лет.

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