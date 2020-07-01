Столетняя россиянка выздоровела после заражения коронавирусом

Врачи вылечили от коронавируса 100-летнюю жительницу Волгодонска Ростовской области, после выздоровления россиянку выписали домой. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Instagram в среду, 1 июля.

По информации Голубева, в госпиталь женщина поступила в состоянии средней тяжести. Ей поставили диагноз пневмония. «Две недели получала лечение, сейчас самочувствие волгодончанки удовлетворительное», — отметил губернатор.

По данным на 30 июня, с начала пандемии в Ростовской области коронавирус выявлен у 9611 жителей. В настоящий момент в стационарах находятся 711 пациентов, в том числе 39 в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По последним данным, общее число излечившихся после заражения коронавирусом в России превысило 412 тысяч.

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